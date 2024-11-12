Tottenham karşısında attığı iki golle Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nde galibiyete taşıyan Osimhen, Samsun karşısında kaydettiği iki golle kazanılan üç puanda da büyük bir rol oynadı. Nijeryalı yıldızın giderek artan performansı, Avrupa basınının da dikkatinden kaçmadı. İngiliz Daily Mail'den Matt Barlow, 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili geniş bir yazı yazarken çarpıcı ifadeler kullandı: "Osimhen'in Napoli'de tekrar oynama ihtimali yok, ancak İstanbul'a gitmeden önce değerini korumak için sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. İtalyan kulübünün sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Tottenham'a karşı en iyi performansını sergilediğini gören Premier Lig kulüpleri, bu işe dahil olmamak için deli olmalılar.

NAPOLİ YETKİLİLERİ GELDİ

Galatasaray, başkalarının Osimhen'i ayartmasını engellemek için bir mücadele verecek. Bu mücadele, Icardi'nin yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle daha da şiddetlendi. Şimdi Osimhen'i sezon ortasında kaybetmemeleri şart. Kalıcı bir anlaşma yapmaya çalışıyorlar, ancak bu zor olacak. Napoli yetkilileri, Tottenham maçı ve görüşmeler için İstanbul'daydılar. Gerçekten de Tottenham'da geri dörtlünün dörtte üçü yoktu. Ancak Osimhen böyle bir ruh halindeyken çok daha gayretli savunma birimlerini zorlayabilirdi. İngiliz seyirciler, Premier Lig'in en zengin kulüplerinin ilgisine rağmen neden hiçbirinin anlaşmaya yanaşmadığını bir kez daha merak etmiş olmalı.

CHELSEA ONU ALMAYA ÇALIŞTI

Chelsea'nin Osimhen'i sevdiğini biliyoruz çünkü onu transfer etmeye çalıştılar. Arsenal'in düzgün bir santrfora ihtiyacı var. Belki Liverpool'un da. Onun gelişi, Newcastle'da moralleri nasıl yükseltecek ve macera ruhunu nasıl canlandıracak, merak konusu. M.United bu yıl ve geçen yıl girişimlerde bulundu. Bu süre zarfında Rasmus Hojlund ve Zirkzee'nin ham potansiyeline, Osimhen'in Napoli sözleşmesindeki serbest kalma maddesini karşılamak için gereken miktar kadar yatırım yaptılar."