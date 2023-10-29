Ada basınından The Sun, bu sezonki 18 resmi maçın hepsini kazanan Fenerbahçe'ye geniş yer verdi. Kanarya'nın başarısının analiz edildiği haberde, "Avrupa'nın en iyi takımı Fenerbahçe" ifadesi kullanıldı: "Futbol taraftarları Avrupa'nın en iyi takımının kim olduğu sorulduğunda muhtemelen M.City, R.Madrid ya da Bayern Münih gibi olağan cevaplar verecektir. Ama şu anda kıtanın en iyi takımı, Türk kulübü Fenerbahçe.

MÜTEVAZI BİR KADRO

18 maçın hepsini kazanıp %100'e ulaştılar. İnanılmaz maratonda 53 gol atıp sadece 10 gol yediler. Birçok kişi birinci sınıf yeteneklere sahipler diye düşünecekler ama aslında mütevazı bir kadro. Fred, Dzeko, Tadic gibi isimler öncülük ediyor. 37'lik Dzeko, 9 gol ve 7 asistle liderlik yapıyor. Szymanski'nin 9 golü var. İrfan 8 gol attı. Fred 5 asistle katkıda bulundu. Kalede, United'ın da bir dönem radarına girmiş Livakovic var. Emre Mor az bir role sahip olsa da eski Dortmundlu bir yıldız.

DAUM'DAN ZİYARET

Kanser savaşını yenmeye çalışan F.Bahçe'nin eski hocası Daum, eski tercümanı Taner Güven ve Alper Kayabunar'ın görev yaptığı Münih Türkgücü kulübünü ziyaret etti. Teknik direktör Kayabunar, "Alex, Carlos gibi oyunculara koçluk yaptı. Tüyolar aldım. Ziyareti gurur verici" dedi.

ELDE KALDI SAMET

F.Bahçe stoper bölgesinde sakatlıklarla boğuşuyor. Peres, Serdar derken Djiku'nun da sakatlanması İsmail Kartal'ın planlarını bozdu. Becao'nun yanında görev yapabilecek tek stoper şu anda Samet. Kartal, Oosterwolde'yi de değerlendirebilir...

KANARYA'DA 5 EKSİK VAR

Süper Lig'de 9'da 9 yapan ve 27 puanı bulunan Fenerbahçe, 7 puanla son sıralarda yer alan Pendikspor'a konuk oluyor. Bugün saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mert Hakan, Serdar Aziz, Emre Mor, Joshua King ve Djiku sakatlık sebebiyle yok.

200 TARAFTAR OLACAK

Pendikspor ile 2 bin 500 kişi kapasiteli Pendik Stadı'nda maça çıkacak olan Fenerbahçe'nin 200 taraftarı bu karşılaşmaya alınacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bu duruma hayli tepki gösterdi.

PENDiK - F.BAHÇE

Saat: 19.00

Stat: Pendik

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Yayın: beIN Sports 1