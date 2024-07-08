Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer iddialarının arkası kesilmiyor. Son olarak gündeme gelen isim ise İngiliz Milli Takımı ve Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire oldu.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre siyah-beyazlılar, Manchester United'ın kaptanı Maguire ile görüşme halinde.

YENİ BİR MACERA İSTİYOR

Son dönemde performansı çok eleştirilen tecrübeli stoperin de ülkesinden ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istediği, Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF

Siyah-beyazlıların Maguire'a 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United formasıyla 22 Lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 FA Cup, 2 EFL Cup maçına çıkan Maguire İngiltere Milli Takımı'nın formasını tam 63 kez giydi.