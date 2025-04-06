İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2025 Pazar / 8 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz basınından sürpriz iddia! Beşiktaş'tan N'Golo Kante hamlesi
Spor

İngiliz basınından sürpriz iddia! Beşiktaş'tan N'Golo Kante hamlesi

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş için İngiliz basını yeni bir iddia ortaya attı. Avrupa'ya geri dönmek isteyen Fransız yıldız N'Golo Kante'nin Ole Gunnar Solskjaer ile görüştüğü ve maaşında indirime gideceği öne sürüldü. İşte detaylar...

AKŞAM6 Nisan 2025 Pazar 09:14 - Güncelleme:
İngiliz basınından sürpriz iddia! Beşiktaş'tan N'Golo Kante hamlesi
ABONE OL

Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezonda genç oyuncuların ve tecrübeli isimlerin dengelendiği bir kadro istiyor. Scout Şefi Eduard Graf ve Yönetim de, Norveçli hocanın bu talebine en uygun ismi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Siyah-Beyazlılar, 2023'te Chelsea'den ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a giden N'Golo Kante ile ilgileniyor. Avrupa'ya dönmek isteyen Fransız'ın da Ole ile görüşüp, maaşında indirime gidebileceğini söylediği iddia edildi.

Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli bir rol oynayan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu dinamizmi ile ön plana çıkıyor. Kante, 2015/16'da Leicester City ile Premier Lig'i kazandıktan sonra 35.8 milyon euro bedelle Chelsea'nin yolunu tutmuştu. İngiliz devinde geçirdiği 7 sezonun ardından 2023 yazında Al-Ittihad'a transfer olan tecrübeli oyuncu S.Arabistan Ligi'nde 2 sezondur top koşturuyor. Kante bu sezon 25 maçta 2 bin 225 dakika süre aldı, 3 gol ve 3 asistlik skor katkısında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.