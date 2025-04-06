Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezonda genç oyuncuların ve tecrübeli isimlerin dengelendiği bir kadro istiyor. Scout Şefi Eduard Graf ve Yönetim de, Norveçli hocanın bu talebine en uygun ismi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Siyah-Beyazlılar, 2023'te Chelsea'den ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a giden N'Golo Kante ile ilgileniyor. Avrupa'ya dönmek isteyen Fransız'ın da Ole ile görüşüp, maaşında indirime gidebileceğini söylediği iddia edildi.

Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli bir rol oynayan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu dinamizmi ile ön plana çıkıyor. Kante, 2015/16'da Leicester City ile Premier Lig'i kazandıktan sonra 35.8 milyon euro bedelle Chelsea'nin yolunu tutmuştu. İngiliz devinde geçirdiği 7 sezonun ardından 2023 yazında Al-Ittihad'a transfer olan tecrübeli oyuncu S.Arabistan Ligi'nde 2 sezondur top koşturuyor. Kante bu sezon 25 maçta 2 bin 225 dakika süre aldı, 3 gol ve 3 asistlik skor katkısında bulundu.