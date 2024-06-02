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Spor

İngiliz basınından sürpriz iddia! Beşiktaş'tan Ole Gunnar Solskjaer hamlesi

Bu sezon istediği gibi performans sergileyemeyen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlı ekip ara transfer döneminde kapısını çaldığı Ole Gunnar Solskjaer'ı yeniden gündemine aldı. İşte detaylar...

2 Haziran 2024 Pazar 14:49 - Güncelleme:
İngiliz basınından sürpriz iddia! Beşiktaş'tan Ole Gunnar Solskjaer hamlesi
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Ole Gunnar Solskjaer'le ilgilendiği ileri sürüldü.

Mirror'ın haberine göre; siyah beyazlılar geçtiğimiz aralık ayında da görüştüğü ancak anlaşamadığı Solskjaer'den vazgeçmiyor.

Beşiktaş'ın Fernando Santos'la Nisan ayında yollarını ayırmasının ardından, 51 yaşındaki çalıştırıcının siyah beyazlı kulübün teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda yer aldığı ileri sürüldü.

İngiliz gazetesi haberinde, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasına da atıfta bulunarak "Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon Türkiye'de Jose Mourinho'ya meydan okumasını istiyor." yorumunu yaptı.

Norveçli teknik direktör, son olarak görev aldığı Manchester United ile yollarını Kasım 2021'de ayırmıştı.

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