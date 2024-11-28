SKY Almanya'nın haberine göre; Manchester United, Galatasaray'da kiralık olarak top koşturan Victor Osimhen'i almak için harekete geçebilir. Sporting'den ayrılarak Erik ten Hag'ın ardından Manchester United'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Ruben Amorim, forvet adayları arasında Osimhen'i de yazdı.

Kırmızı Şeytanlar, ocak ayında Napoli'ye Osimhen için baskı kuracak. Daily Mail'in Alman basınından aldığı haberde şu ifadeler kullanıldı: "Eintracht Frankfurt'un forveti Omar Marmoush ve Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen'in de adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor. Galatasaray'daki kiralık dönemi sırasında Victor Osimhen potansiyel bir seçenek olarak değerlendiriliyor." İngiliz devinin yanı sıra Osimhen'le ilgilenen birçok Avrupa ekibi var. Arsenal, PSG, Juventus gibi takımlar ocak ayında Napoli ile masaya oturacak. Fakat Osimhen'in ocak ayında ayrılma ihtimali çok düşük. Sarı-Kırmızılı forma ile her seferinde mutlu olduğunu vurgulayan Nijeryalı golcü, sezon sonuna kadar takımda kalacağını da birçok kez dile getirdi.