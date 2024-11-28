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Spor

İngiliz devi düğmeye bastı! Amorim'in gözü Victor Osimhen'de

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Erik ten Hag'ın ardından Ruben Amorim'i takımın başına getiren Manchester United'da yeni teknik adamın forvet adayları arasında Victor Osimhen de yer alıyor. İşte detaylar...

Akşam28 Kasım 2024 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
İngiliz devi düğmeye bastı! Amorim'in gözü Victor Osimhen'de
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SKY Almanya'nın haberine göre; Manchester United, Galatasaray'da kiralık olarak top koşturan Victor Osimhen'i almak için harekete geçebilir. Sporting'den ayrılarak Erik ten Hag'ın ardından Manchester United'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Ruben Amorim, forvet adayları arasında Osimhen'i de yazdı.

Kırmızı Şeytanlar, ocak ayında Napoli'ye Osimhen için baskı kuracak. Daily Mail'in Alman basınından aldığı haberde şu ifadeler kullanıldı: "Eintracht Frankfurt'un forveti Omar Marmoush ve Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen'in de adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor. Galatasaray'daki kiralık dönemi sırasında Victor Osimhen potansiyel bir seçenek olarak değerlendiriliyor." İngiliz devinin yanı sıra Osimhen'le ilgilenen birçok Avrupa ekibi var. Arsenal, PSG, Juventus gibi takımlar ocak ayında Napoli ile masaya oturacak. Fakat Osimhen'in ocak ayında ayrılma ihtimali çok düşük. Sarı-Kırmızılı forma ile her seferinde mutlu olduğunu vurgulayan Nijeryalı golcü, sezon sonuna kadar takımda kalacağını da birçok kez dile getirdi.

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