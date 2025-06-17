Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen için yeni bir iddia gündeme geldi.

LIVERPOOL DA DEVREYE GİRDİ

Teamtalk'ta yer alan habere göre, Nijeryalı futbolcu için devreye giren son takım Liverpool oldu.

NUNEZ VE CHIESA PLANI

Liverpool'un, Osimhen için Darwin Nunez ve Federico Chiesa'yı anlaşmaya dahil etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

ANA HEDEF DEĞİL

Osimhen'in şu anda Liverpool için ana hedef olmadığı ancak İngiliz ekibinin Osimhen'in durumunu değerlendirdiği yazıldı.

NAPOLI VE LIVERPOOL TEMAS KURDU

Napoli'nin, teknik direktör Antonio Conte'nin istediği Darwin Nunez ve Federico Chiesa için Liverpool ile temas kurduğu ve bu temaslarda Osimhen'in adının gündeme geldiği kaydedildi. Liverpool'un yaşanan bu gelişmelerin ardından Osimhen tarafıyla da temas kurduğu belirtildi.

ANA FAKTÖR DEVLER LİGİ

Osimhen'in geleceğindeki ana faktörün Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olduğu ve bu durumun transfer için bir avantaj sağlayabileceği aktarıldı.

NUNEZ VE CHIESA AYRILIRSA...

Osimhen'in maaş talebinin transferi engelleyebilecek bir faktör olduğu ancak Liverpool'un Nunez ve Chiesa'yı takımdan göndermesi durumunda 15 milyon sterlinlik bir bütçe açabileceği kaydedildi.

ERKEN BİR AŞAMA

Liverpool ile Osimhen arasındaki durumun henüz erken bir aşamada olduğu ve anlaşmanın şu an için uzak bir ihtimal olduğu belirtildi.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'ın da bonservisini almak için yoğun çaba harcadığı yıldız golcü, geride kalan sezonda sarı-kırmızı formayla toplam 41 maçta forma giydi ve 37 gol, 8 asistlik katkı verdi.