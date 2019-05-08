İngiliz devi Eljif Elmas'ın peşine düştü
Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Eljif Elmas, Tottenham'ın hedefinde...
SON dönemdeki performansıyla Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Eljif Elmas ile Tottenham yakından ilgileniyor. Sarı-Lacivertli yönetim iyi bir teklif gelmesi durumunda genç oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.
Akşam
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