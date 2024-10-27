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  • İngiliz devi kesenin ağzını açtı! Arda Güler için astronomik rakam
Spor

İngiliz devi kesenin ağzını açtı! Arda Güler için astronomik rakam

İspanya devi Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon eflatun beyazlılarda süre bulmakta zorlanan milli futbolcu Arda Güler'i İngiliz devi Liverpool gözüne kestirdi. İşte detaylar...

27 Ekim 2024 Pazar 16:08 - Güncelleme:
İngiliz devi kesenin ağzını açtı! Arda Güler için astronomik rakam
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Real Madrid'de süre bulamadığı için ayrılacağına dair dedikodular çıkan Arda Güler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

El Nacional'de yer alan habere göre Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Mohamed Salah'ın yerine Arda Güler'i düşünüyor.

Haberde İngiliz devinin, Arda Güler için 70 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Real Madrid'in Arda Güler ile ilgili planına dair ise bir bilgi verilmedi.

Ancak 70 milyon euroluk cazip teklifin Real Madrid'in Arda Güler planlamasını yeniden gözden geçirmesine sebep olabileceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 11 maçta süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 292 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.

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