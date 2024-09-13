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  • İngiliz devi kesenin ağzını açtı! Arda Güler için astronomik teklif
Spor

İngiliz devi kesenin ağzını açtı! Arda Güler için astronomik teklif

Real Madrid'in 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol ekibinde ve A Milli Takım'da sergilediği performansla birçok dev kulübü peşine takan yıldız oyuncu için bir teklif de İngiltere devinden geldi. İşte İngiliz devinin Arda için teklifi...

13 Eylül 2024 Cuma 16:07 - Güncelleme:
İngiliz devi kesenin ağzını açtı! Arda Güler için astronomik teklif
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İngiliz devi Liverpool, milli yıldız Arda Güler için 70 milyon euroluk bir teklife hazırlanıyor.

Defensa Central'in haberine göre; Kubo'yu 60 milyon Euro karşılığında Real Sociedad'dan transfer etmek isteyen ancak başarılı olamayan Liverpool, Güler'i devre arasında veya gelecek sezon öncesinde renklerine bağlamak istiyor.

REAL MADRID KARARINI VERDİ

Madrid'in 19 yaşındaki oyuncunun ayrılmasını düşünmediği çünkü onun hem mevcut durumda hem de gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduğuna inandıkları da haberde yer aldı.

Haberde Güler ile ilgili, "Arda'nın orta saha, ofansif orta saha veya sağ kanat oyuncusu olarak oynama kapasitesine sahip farklı bir yeteneği var." ifadelerine yer verildi.

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