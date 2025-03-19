Juventus'ta sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kenan Yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda İtalyan ekibinin, milli oyuncuyu satmak istediği belirtilirken, İngiliz devi de Kenan Yıldız için kesenin ağzını açtı.

TAM 80 MİLYON EURO

İtalyan basınından TuttoJuve'de çıkan bir habere göre; Premier Lig ekibi Liverpool, Kenan Yıldız için 80 milyon Euro'luk bir teklife hazırlanıyor.

Ada temsilcisi, Kenan Yıldız'ı Mohamed Salah'ın yerine düşünürken, bu transfer için her yolun deneneceği aktarıldı.

Zira Çizme basını, sezon sonunda Juventus'un iyi bir teklif gelmesi halinde Kenan Yıldız'ı satabileceğini belirtmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 41 resmi maçta boy gösterdi. 19 yaşındaki genç yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.