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Spor

İngiliz devi kesenin ağzını açtı! Sacha Boey için inanılmaz rakam

Geçen sezondan beri Galatasaray'da gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Sacha Boey için İngiliz devi teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekibi oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. İşte detaylar...

23 Ekim 2023 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
İngiliz devi kesenin ağzını açtı! Sacha Boey için inanılmaz rakam
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Arsenal, Galatasaray'ın başarılı sağ bekini devre arasında 20 milyon euro bedelle kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

DEVLERİN GÖZDESİ OLDU

Geçen sezonun başında yakaladığı çıkışı zirveye taşıyan Sacha Boey, dev kulüplerin gözdesi haline geldi.

MANU MAÇINDA HAYRAN KALDILAR

Özellikle Manchester United maçında yaptıklarıyla İngiliz basınında gündem olan Fransız sağ bek için Arsenal hayli ısrar

ÖNERİLECEK RAKAM

Fichajes, İngiliz ekibinin devre arasında 20 milyon euroluk öneriyle Galatasaray'a geleceğini yazdı.

"ARSENAL GERİ DÖNDÜ"

Haberin devamında şu ifadeler yer alıyor: "Arsenal yetenekli bek Boey'u saflarına katmak için mücadeleye geri döndü. Milan ile rekabete girdikleri anlaşmayı yazdan beri tamamlayamadılar. Söz konusu oyuncu olağanüstü oynuyor. Belirlenen rakam 20 milyon euro. Ocak ayında Arteta'ya hediye vermek istiyorlar. Londra kulübünün taraftarları da futbolcuyu bekliyor."

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