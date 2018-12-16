İngiliz devi Manchester City, sezon sonu Ozan Kabak için Galatasaray'ın kapısını çalacak

Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak, Manchester United'ın ardından Manchester City'nin de dikkatini çekti.

Manchester United'ın 22,5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilen Ozan Kabak için Pep Guardiola'nın da devrede olduğu ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberde Pep Guardiola'nın genç Ozan'ı yakından takip ettiği belirtildi. Haberde Manchester City'nin, devre arasında bu transferi gerçekleştirmeyeceği ancak Pep Guardiola'nın sezon sonuna kadar takip etmesinin ardından olumlu rapor vermesi halinde Galatasaray'a teklif yapacağıma yer verildi.

Galatasaray'ın da 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak'a yakın zamanda yeni bir kontrat önermesi bekleniyor. Bu yeni sözleşme ile Ozan Kabak'ın 7,5 milyon euro olan serbest kalma bedelinin arttırılması hedefleniyor. (Sporx)