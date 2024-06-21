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Spor

İngiliz devi peşine düştü! Arda Güler'e sürpriz talip

EURO 2024'te attığı golle bir kez daha dünya basınının ilgisini üzerine çeken milli yıldız Arda Güler için transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Premier Lig'in önemli kulüplerinden Liverpool'un 19 yaşındaki genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

21 Haziran 2024 Cuma 11:36 - Güncelleme:
İngiliz devi peşine düştü! Arda Güler'e sürpriz talip
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A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'te Gürcistan ile oynadığı maçta attığı golle adından söz ettiren Arda Güler için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

ARNE SLOT ONU İSTİYOR

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Liverpool'un, Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot'un, fırsat olması halinde 19 yaşındaki genç futbolcunun transferini istediği belirtildi.

DİĞER HEDEF RODRYGO

Liverpool'un ayrıca Real Madrid'den bir diğer transfer hedefinin Rodrygo olduğu iddia edildi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Öte yandan Arda Güler'in Real Madrid'den kiralık olarak ayrılması durumunda ise genç yıldızın gidebileceği bir diğer takım olarak Real Sociedad gösterildi.

Arda Güler, Real Madrid'e imza sürecinde ve daha sonra yaptığı açıklamalarda kiralık olarak gitmeyeceğini söylemişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid'de ilk yılında 12 maçta süre bulan milli futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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