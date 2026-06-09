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  • İngiliz devi peşini bırakmıyor! Juventus'un Kenan Yıldız kararı
Spor

İngiliz devi peşini bırakmıyor! Juventus'un Kenan Yıldız kararı

Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Arsenal transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İngiliz devi sol kanat transferi için Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a talip oldu. Juventus, Kenan Yıldız için kapıyı kapadı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ9 Haziran 2026 Salı 12:58 - Güncelleme:
İngiliz devi peşini bırakmıyor! Juventus'un Kenan Yıldız kararı
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Uzun yıllar sonra kavuştuğu Premier Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezona da iddaalı girmek isteyen ve bir süredir sol kanat arayışları süren Arsenal'da gözler Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'a çevrildi.

Arsenal, 21 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında Juventus'tan bilgi aldı.

The Athletic'in haberine göre Juventus, Arsenal'a Kenan Yıldız'ı satmayacaklarını net bir dille belirtti. Bu gelişme üzerine İngiliz ekibi, sol kanat oyuncusu için yeni arayışlara başladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Juventus formasıyla direkt ilk 11 olarak 42, toplamda 47 maçta forma giydi.

Kenan, bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekibe 11 gol 9 asistlik katkı sağladı.

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