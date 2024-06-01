İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz devi Victor Osimhen için yeniden devrede
Spor

İngiliz devi Victor Osimhen için yeniden devrede

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibi Arsenal, Napoli forması giyen Victor Osimhen için yeniden harekete geçti.

1 Haziran 2024 Cumartesi 17:46 - Güncelleme:
İngiliz devi Victor Osimhen için yeniden devrede
ABONE OL

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Arsenal yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF YENİDEN OSIMHEN

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Arsenal gözünü Napoli forması giyen Victor Osimhen'e çevirdi.

Haberin detaylarında Chelsea'nin, 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor ile görüşmelerde sorun yaşaması sebebiyle Arsenal'in devreye girdiği teklif yapmaya hazırlandığı söylendi.

130 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Osimhen için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in bu bedel aşşağısında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı da iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 32 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 17 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.