Milan'ın Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana, Avrupa'da sezonun en büyük keşiflerinden biri haline geldi. San Siro'da 24/25 sezonunun ilk bölümünde gösterdiği olağanüstü performans Chelsea de dahil olmak üzere birçok Avrupa devinin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz yaz 20 milyon euro karşılığında Milan'a gelmiş olmasına rağmen oyuncu, önümüzdeki pazarın en dikkat çekici hamlelerinden biri olmaya aday bir operasyonla İtalyan kulübünden ayrılabilir.

CHELSEA'DEN 60 MİLYON EURO

Transfer piyasasındaki hırsıyla bilinen Chelsea, orta sahasını güçlendirmek için gözünü Fofana'ya dikti. Londra ekibinin Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı bildiriliyor. Milan'ın sadece birkaç ay önce Fofana için ödediğinin üç katı olan bu rakam, Fofana'nın Avrupa futbolu üzerindeki etkisinin büyüklüğünü ve onun kalitesinde bir orta saha oyuncusu bulmaya yönelik artan ilgiyi yansıtıyor.

Fofana, San Siro'da takımın kurgusunun önemli bir parçası olduğunu kanıtladı ve orta sahada bir lider olarak kendini kabul ettirdi. Fizikselliği, vizyonu ve savunma yeteneğini bir araya getirme becerisi onu bu sezon Avrupa futbolunun en büyük isimlerinden biri haline getirdi. Ancak, önemli bir finansal kazanç olasılığı, Milan için kolay olmayacak bir kararla, dengeyi onun ayrılması lehine değiştirebilir.