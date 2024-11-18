Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor.

Osimhen her ne kadar sezon sonuna kadar sarı kırmızılı takımda kalacağını açıklasa da İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın, Nijeryalı golcüyü ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü iddia ediliyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın, Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran İtalyan kulübüne bir miktar paranın yanı sıra Hollandalı santrforu Joshua Zirkzee'yi takas olarak teklif ettiği ileri sürüldü.

Napoli'nin yerel gazetesi Il Mattino'nun haberine göre; Serie A ekibi bu teklifi yeterli bulmadı. Osimhen'i satmak için takas fikrine sıcak bakmayan Napoli'nin nakit para istediği kaydedildi.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol, 4 asistle oynayan Victor Osimhen'in Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.