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Spor

İngiliz devinde Victor Osimhen hamlesi! İyi haber Galatasaray'a İtalya'dan geldi

Galatasaray'a geldiği günden bu yana adı Avrupa devleriyle anılan Victor Osimhen için son olarak İngiliz devi Manchester United, Napoli'ye teklifte bulundu. Ancak İtalyan devi teklifi yetersiz buldu ve reddetti. İşte detaylar...

18 Kasım 2024 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
İngiliz devinde Victor Osimhen hamlesi! İyi haber Galatasaray'a İtalya'dan geldi
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor.

Osimhen her ne kadar sezon sonuna kadar sarı kırmızılı takımda kalacağını açıklasa da İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın, Nijeryalı golcüyü ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü iddia ediliyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın, Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran İtalyan kulübüne bir miktar paranın yanı sıra Hollandalı santrforu Joshua Zirkzee'yi takas olarak teklif ettiği ileri sürüldü.

Napoli'nin yerel gazetesi Il Mattino'nun haberine göre; Serie A ekibi bu teklifi yeterli bulmadı. Osimhen'i satmak için takas fikrine sıcak bakmayan Napoli'nin nakit para istediği kaydedildi.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol, 4 asistle oynayan Victor Osimhen'in Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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