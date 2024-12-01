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Spor

İngiliz devinden sürpriz hamle! Victor Osimhen için takas iddiası

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için her geçen gün yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak İngiliz devi Manchester United'ın Nijeryalı oyuncunun transferi için Joshua Zirkzee ile takas edebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

1 Aralık 2024 Pazar 16:52 - Güncelleme:
İngiliz devinden sürpriz hamle! Victor Osimhen için takas iddiası
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'in Manchester United'ın Hollandalı santrforu Joshua Zirkzee ile takas edilebileceği iddia edildi.

Napoli'nin yerel radyo kanalı Radio Capri'ye, Osimhen - Zirkzee takasını değerlendiren Tuttosport Genel Yayın Yönetmeni Guido Vaciago, "Bu büyüleyici bir fikir ama çok karmaşık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını hatırtlatan Vaciago, bu nedenle ocak ayında bu transferin resmiyete dökülmesinin zor olduğunu dile getirdi.

Guido Vaciago, "Şu anda Nijeryalı forvet Türk kulübü için hayati önem taşıyor" yorumunu yaparak, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Osimhen'in ayrılmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Osimhen'in sarı kırmızılı takımla olan sözleşmesi gereği ocak ayında geri çağrılma ihtimali bulunmadığını belirten İtalyan gazeteci, "30 Haziran'a kadar müzakere için Galatasaray'ın onayı gerekecek. Ancak yaz aylarında bu transfer daha somut bir olasılık haline gelebilir." dedi

Sarı kırmızılı takımla 11 resmi maça çıkan Victor Osimhen 8 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

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