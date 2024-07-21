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Spor

İngiliz devinin gözü Barış Alper Yılmaz'da!

Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sergilediği performansla hem değerine değer kattı hem de birçok Avrupa devini etkilemeyi başardı. Genç futbolcu için son olarak İngiliz devi Liverpool harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Akşam21 Temmuz 2024 Pazar 09:31 - Güncelleme:
İngiliz devinin gözü Barış Alper Yılmaz'da!
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Orta saha ve sağ bek transferlerini bitirmek için büyük bir uğraş veren Galatasaray, bir yandan da kadroda bulunan futbolcular için teklif almaya devam ediyor. Bu oyuncuların başında ise EURO 2024'te harika performans sergileyen Barış Alper Yılmaz geliyor. Liverpool, 24 yaşındaki yetenekli oyuncu için sarı kırmızılılar ile yakın zamanda görüşecek. İngiliz devi, bu transferi 30 milyon euro karşılığında bitirmeyi planlıyor. West Ham, Brighton ve Dortmund da oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler arasında.

DEĞERİ 20 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Sarı-Kırmızılı Yönetim, Barış'ı takımda tutmak istiyor. Ancak gelen teklifler karşısında nasıl bir yol izleneceği merak konusu. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde menajeri ile birlikte İngiltere'ye gitmişti. 24 yaşındaki Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında bitiyor. Barış, EURO 2024 sonrası piyasa değerini 3 milyon eurodan 20 milyon euroya kadar çıkarmayı başardı. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon 70 resmi müsabakada görev aldı.

KEÇİÖRENGÜCÜ TAKİP EDİYOR

Galatasaray, Barış'ı 2021 yılında Ankara Keçiörengücü takımından transfer etmişti. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Ankara ekibine 2.1 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Ankara Keçiörengücü takımı, başarılı oyuncunun olası bir satışından yüzde 20 pay alacak. Ankara temsilcisinin başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray'ın yüzde 20'lik payı almak için bir girişimde bulunmadığını ifade etmişti. Ankara Keçiörengücü yetkilileri, Barış Alper Yılmaz'ın transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

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