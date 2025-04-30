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Spor

İngiliz devinin transfer listesinde! Gabriel Sara'ya sürpriz talip

Bu sezon ligde istenilen performansı ortaya koyamayan İngiliz devi Manchester City gelecek sezon için düğmeye bastı. Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiliz ekibi transfer listesine Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara'yı aldı. İşte detaylar...

AKŞAM30 Nisan 2025 Çarşamba 08:59 - Güncelleme:
İngiliz devinin transfer listesinde! Gabriel Sara'ya sürpriz talip
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Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Manchester City'nin radarına girdi. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiliz ekibi, gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Manchester City, takımı yeniden canlandırma peşinde. Hazırlanan transfer listesinde Cim-Bom'un başarılı orta sahası Gabriel Sara da yer aldı. İngiliz ekibinin yöneticileri, 25 yaşındaki oyuncunun yakın çevresiyle iletişim kurdu. Guardiola'nın hücum rotasyonunu güçlendirmek için bu transferi istediği belirtildi. Galatasaray, sezon başında yıldız oyuncu için 18 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu sezon 41 resmi maçta 2 gol ve 8 asistle oynayan Sara'nın olası satışında en az 35 milyon euro gelir hedefleniyor. Aslan, bu rakamın altında futbolcusuyla vedalaşmaya sıcak bakmıyor.

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