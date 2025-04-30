Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Manchester City'nin radarına girdi. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiliz ekibi, gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Manchester City, takımı yeniden canlandırma peşinde. Hazırlanan transfer listesinde Cim-Bom'un başarılı orta sahası Gabriel Sara da yer aldı. İngiliz ekibinin yöneticileri, 25 yaşındaki oyuncunun yakın çevresiyle iletişim kurdu. Guardiola'nın hücum rotasyonunu güçlendirmek için bu transferi istediği belirtildi. Galatasaray, sezon başında yıldız oyuncu için 18 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu sezon 41 resmi maçta 2 gol ve 8 asistle oynayan Sara'nın olası satışında en az 35 milyon euro gelir hedefleniyor. Aslan, bu rakamın altında futbolcusuyla vedalaşmaya sıcak bakmıyor.