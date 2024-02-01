İngiliz devleri, Atalanta'nın yıldızı için yarışta!

Avrupa'da transfer döneminin son gününe girilmesiyle transfer çalışmalarını hızlandıran Liverpool, Manchester United ve Arsenal aynı ismin peşine düştü.

İTALYA'DA FARK YARATIYOR

Sport Bible'de yer alan habere göre 3 İngiliz devi, Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha Ederson'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Başı sakatlıklardan kurtulmayan Arsenal ve ligde zirveden uzak kalan Manchester United bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı ancak orta saha rotasyonu geniş olan Liverpool aceleci davranmadığı da söylendi.

Atalanta'nın da, Ederson'u elinde tutmak istediği ancak gelen bonservis teklifinin yüksek olması durumunda takımdan göndermeye onay verebileceği de haberin detaylarında yer aldı.

28 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıkan Ederson bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.