İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz devleri Emiliano Martinez'in peşinde
Spor

İngiliz devleri Emiliano Martinez'in peşinde

Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen Emiliano Martinez için Premier Lig devleri Chelsea ve Manchester United devreye girdi.

Haber Merkezi28 Haziran 2025 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
İngiliz devleri Emiliano Martinez'in peşinde
ABONE OL

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kaleci arayışında rotasını Emiliano Martinez'e çevirdi. Aston Villa forması giyen Arjantinli yıldız için yaklaşık 52,5 milyon euro önerildi.

Mirror'ın haberine göre Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca'nın yeni sezonda güvenebileceği bir 1 numara ararken, Martinez için şartları zorlama kararı aldı.

PSR BASKISI VİLLA'YI SATIŞA ZORLUYOR

Aston Villa'nın, Premier Lig'in kâr-zarar kurallarını (PSR) aşmamak adına oyuncu satışına sıcak baktığı belirtiliyor. Dünya Kupası şampiyonu kaleci Martinez'in elden çıkarılması da bu kapsamda değerlendiriliyor. Mavi-beyazlılar, hem Robert Sanchez hem de Filip Jorgensen'den beklenen katkıyı alamayınca gözünü Martinez'e dikti.

MARTİNEZ'İN CHELSEA'DE HAYRANI ÇOK

Martinez'in, Chelsea'de yardımcı antrenör Willy Caballero başta olmak üzere birçok ismin büyük beğenisini topladığı ifade ediliyor. Villa Park'ta geçirdiği altı sezonda istikrarıyla öne çıkan deneyimli eldiven, Katar 2022'de Arjantin'i zafere taşıyan isimlerden biri olmuştu.

UNİTED CEPHESİNDE ŞARTLAR NET

Manchester United da Martinez için devrede. 32 yaşındaki kalecinin, Güney Amerika kaynaklı haberlere göre tercihini Old Trafford'dan yana kullanabileceği öne sürülüyor. Ancak teknik direktör Ruben Amorim'in öncelik sıralamasında kaleci transferi ilk sırada yer almıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın, Andre Onana'ya talip çıkmadan yeni bir 1 numara için adım atması beklenmiyor.

SEZON PERFORMANSI

Tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezon Aston Villa ile 53 maça çıktı. Martinez bu maçların 16'sında kalesini gole kapatırken kalesinde 61 gol gördü.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.