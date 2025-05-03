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Spor

İngiliz devleri Hato'nun peşinde

Liverpool, Arsenal ve Chelsea, Ajax forması giyen 19 yaşındaki sol bek Jorrel Hato ile ilgileniyor.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
İngiliz devleri Hato'nun peşinde
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Ajax forması giyen 19 yaşındaki sol bek Jorrel Hato, İngiliz ekiplerini peşine taktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiltere'den Liverpool, Arsenal ve Chelsea, genç oyuncuyla yakından ilgileniyor.

19 yaşındaki Hato, orijinal mevkisi sol bek olmasına rağmen stoper olarak da görev yapabiliyor.

Ajax'ta bu sezon 47 maçta süre bulan genç futbolcu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Hato'nun kulübü Ajax ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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