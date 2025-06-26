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Spor

İngiliz devleri Viktor Gyökeres için sıraya girdi

Premier Lig ekibi Liverpool, Arsenal'in de gündeminde yer alan Sporting'in başarılı forveti Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmak istiyor.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
İngiliz devleri Viktor Gyökeres için sıraya girdi
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Liverpool'un Arsenal'in Viktor Gyökeres hamlesini engellemeyi planladığı ve forvetinin Darwin Nunez'in yerine geçebilecek bir isim olarak görüldüğü bildirildi.

Nunez, 2022'de Benfica'dan Liverpool'a katıldıktan sonra kulüpte karışık bir dönem geçirdi ve gol yollarındaki istikrarsızlığın gölgesinde umut vaat etti. Al-Nassr ocak transfer döneminde Nunez'i kadrosuna katmak için girişimde bulunsa da, Napoli yaklaşık 50 milyon euro değerinde bir anlaşmaya imza atmaya hazır görünüyor.

Arne Slot bu boşluğu doldurmak istiyor ve Correio da Manha'ya göre, Arsenal'in Gyökeres arayışını bozmaya hazırlanıyorlar ve Sporting CP forveti şimdi Nunez'in yerini alacak önde gelen bir aday olarak tanımlanıyor. Merseyside kulübü aracılara, 80 milyon euro serbest kalma maddesine sahip olduğuna inanılan 26 yaşındaki oyuncu için tam olarak istenen fiyat hakkında bilgi almaları talimatını verdi.

Gyökeres, Avrupa'nın en golcü oyuncularından biri olarak tamamladığı muhteşem bir sezonun ardından Sporting'e bu yaz ayrılmak istediğini açıkça belirtti. Son haftalarda Arsenal onun için yarışa öncülük ediyordu, ancak Liverpool'un rakiplerini forvet oyuncusunun imzası için yenmek için ciddi bir baskıya hazırlandığı bildiriliyor. Daha önce Sporting'in eski patronu Ruben Amorim ile Manchester United'da yeniden bir araya gelme ihtimalini reddeden forvet oyuncusu, bir sonraki hamlesini dikkatle değerlendiriyor.

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