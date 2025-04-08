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Spor

İngiliz ekibinden beklenmedik hamle! Arda Güler için dev teklif kapıda

İspanyol devi Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Milli yıldız Arda Güler'in potansiyelinden etkilenen Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Transfer için düğmeye basan İngiliz kulübünün gözden çıkardığı rakam belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Nisan 2025 Salı 12:11 - Güncelleme:
İngiliz ekibinden beklenmedik hamle! Arda Güler için dev teklif kapıda
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Real Madrid'de az süre bulan Arda Güler için çıkan transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Fichajes'te yer alan habere göre, Arsenal yaz transfer dönemi için Arda Güler'i hedef olarak belirledi.

İngiliz devinin teknik direktörü Mikel Arteta'nın, Arda Güler'in potansiyelinden etkilendiği belirtilirken İspanyol çalıştırıcı, Arsenal'in sisteminde genç yıldızın önemli bir yere sahip olabileceğini düşünüyor.

Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler için Arsenal'in yapmayı planladığı teklif ise şaşırttı.

Arsenal'in 30 milyon euroluk bir teklifle Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'i bırakmak istemediği biliniyor. Sadece yüksek bir teklif gelmesi halinde Arda'nın durumunu yeniden değerlendirmeye hazır olan Perez'in, 30 milyon euroluk teklifi kabul etmesi beklenmiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

20 yaşındaki futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla 33 maça çıktı. Arda Güler bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

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