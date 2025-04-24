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Spor

İngiliz ekibinin listesinde! Jose Mourinho için sürpriz iddia

Kadıköy'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak ezeli rakibiyle puan farkını 5'e yükselten Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Takımı Premier Lig'e yükselten teknik direktör Daniel Farke ile gelecek sezon yola devam etmeyi düşünmeyen Leeds United'ın hedefinin Jose Mourinho olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 12:36 - Güncelleme:
İngiliz ekibinin listesinde! Jose Mourinho için sürpriz iddia
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Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de eleştiriler yönetim ve Jose Mourinho'ya yöneltildi.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceğinin tartışıldığı günlerde Alman basınından Bild dikkat çeken bir haber geçti.

LEEDS UNİTED KARARINI VERDİ

Championship'te bitime 2 hafta kala İngiltere Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Leeds United'ı çalıştıran Daniel Farke ile yolların ayrılacağı belirtiliyor. Farke'nin Premier Lig bileti alması ve şampiyonluğa koşmasına karşın gelecek sezon takımın küme düşmemesini sağlayacak doğru isim olup olmadığının kulüp içinde tartışıldığı ifade edildi. Henüz nihai karar verilmese de Daniel Farke'nin gönderilme ihtimaline karşı Leeds United yetkililerinin alternatif arayışlarına başladığı vurgulandı.

ADAYLARDAN BİRİ MOURINHO

Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden birinin de Jose Mourinho olduğu haber detayında yer aldı.

Diğer adayın ise an itibarıyla Bournemouth'u çalıştıran Andoni Iraola olduğu aktarıldı.

Daniel Farke daha önce Norwich City ile 2018-19 ve 2020-2021 sezonlarında Championship'te şampiyonluk yaşamış ve takımını Premier Lig'e çıkarmıştı.

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