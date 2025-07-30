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Spor

İngiliz ekipleri de ilgileniyor! Fenerbahçe'de hedef Douglas Luiz

Orta sahaya yıldız bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de hedef Juventus forması giyen 27 yaşındaki başarılı futbolcu Douglas Luiz. Transfer için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'nin rakipleri ise İngiltere'nin önemli kulüpleri. İşte detaylar...

AKŞAM30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
İngiliz ekipleri de ilgileniyor! Fenerbahçe'de hedef Douglas Luiz
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Yeni sezonda orta saha kurgusunu baştan planlamak isteyen Jose Mourinho, F.Bahçe Yönetimi'nden bu bölgeye yıldız bir ismin transfer edilmesini talep ediyor. Amrabat'ın performansından memnun olmayan Sarı-Lacivertliler, Faslı oyuncu ile devam etmeme kararında. Bu bölge için Granit Xhaka, Hakan Çalhanoğlu, Evann Guessand ve Douglas Luiz gibi oyuncuları gündemine alan Kanarya, Juventus forması giyen Luiz için girişimlerini hızlandırdı. İtalyan devinden ayrılması beklenen Sambacı, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor.

İNGİLİZ EKİPLERİ DE İLGİLENİYOR

İtalyan basınından Gazzetta.it'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha için İtalyan devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. 27 yaşındaki başarılı oyuncunun 5 milyon euroluk net maaşından kurtulmak isteyen Juve'nin de bu teklife yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Öte yandan Kanarya, bu transferde yalnız değil. West Ham, Nottingham Forest ve Everton gibi Premier Lig ekipleri de oyuncuyla ilgileniyor. Ancak yüksek maaş önerebilecek olan Sarı-Lacivertliler'in, İngiliz kulüplerini saf dışı bırakabileceği belirtiliyor.

JUVE, 51 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Tecrübeli orta saha, geride kalan sezonda 27 karşılaşmada görev aldı, herhangi bir skor katkısı üretemedi. Güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösterilen 27'lik Sambacı'nın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor. Juventus, geçtiğimiz sezonun başında Luiz'i 51 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan kadrosuna katmıştı. Ancak istenilen performansı veremeyen oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. Başarılı futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın formasını da 18 kez giyme başarısını gösterdi.

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