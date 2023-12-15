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Spor

İngiliz hakemden çarpıcı VAR açıklaması!

İngiliz eski hakem Howard Webb, VAR teknolojisi hakkında çıkan iddialara çarpıcı bir yanıt verdi.

15 Aralık 2023 Cuma 21:43 - Güncelleme:
İngiliz hakemden çarpıcı VAR açıklaması!
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İngiliz eski hakem Howard Webb, VAR teknolojisinin kaldırılması yönündeki söylentiler hakkında konuştu.

Bunun çok yanlış bir karar olacağını söyleyen Webb, "VAR'ı yok etmek mi? Elinizde hataları düzeltmenizi sağlayan bir teknoloji varken bunu ortadan kaldırmak aptallık olur." dedi.

VAR'ın İngiltere'deki kullanımına dikkat çeken Webb, "Bu sezon neredeyse 40 hatayı VAR düzeltti. Sezon ortalamasında VAR yaklaşık 100 hatayı düzeltiyor. Neden bunu ortadan kaldırmak ve bu hataları oyunda bırakmak isteyesiniz ki?" ifadelerini kullandı.

  • VAR teknolojisi
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