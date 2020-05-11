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Spor

İngiliz hükümetinden Premier Lig'e onay çıktı

İngiliz hükümetinin Premier Lig'in 12 Haziran'da başlaması için onay verdiği ifade edildi.

IHA11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:53 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:53
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Koronavirüs salgını nedeniyle spor karşılaşmalara verilen aranın ardından şimdi de konu ne zaman ve nasıl başlayacağı. İngiliz hükümeti, yarın gelecek ay profesyonel sporlara dönüş adına planını açıklayacak. Konuyla ilgili olarak İngiltere Premier Lig’in 12 Haziran’da başlayacağı ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz hükümetinin liglerin 12 Haziran’da başlaması için onay verdiği fakat maçların tarafsız sahalarda oynanmasını istediği belirtildi. Tedbir kapsamında karşılaşmalarda taraftarlar da olmayacak.

İngiltere’de liglerin korona virüs nedeniyle 13 Mart tarihinde ertelendiği açıklanmıştı.

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