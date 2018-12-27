İngiliz kulüpleri Ozan Kabak'ın sözleşmesindeki 7,5 milyon euro'ya serbest kalır maddesini kullanacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ozan Kabak'a resmi teklif yapıldığını ancak genç savunmacıyı satmayı düşünmediklerini açıkladı.

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın edindiği bilgiye göre; İngiliz kulüpleri, Galatasaray'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı istiyor ancak Başkan Mustafa Cengiz genç yıldızı bırakmayı düşünmüyor.

"Teklif yapıldı ama Ozan'ı satma düşüncemiz yok"

Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesinde "7,5 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan Ozan Kabak için Başkan Mustafa Cengiz'in "Teklif yapıldı ama Ozan'ı satma düşüncemiz yok" dediği belirtildi.

Bunun üzerine gözler Ozan Kabak'a çevrildi. Ozan'ın Galatasaray ile sözleşme yenilemesi ya da "7,5 milyon euroya serbest kalır" maddesini kullanarak Avrupa'da bir takıma transfer olup olmayacağı merakla bekleniyor.