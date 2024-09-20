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Spor

İngiliz sağ bek, Nantes'i satın almak istiyor

Liverpool forması giyen İngiliz sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold, Fransa ekibi Nantes'i almak için girişimlere başladı.

20 Eylül 2024 Cuma 13:52 - Güncelleme:
İngiliz sağ bek, Nantes'i satın almak istiyor
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Trent Alexander-Arndold, Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ın yeni sahibi olmak istiyor.

L'Equipe'te yer alan haberde İngiliz sağ bekin Nantes'ı satın almak için bir yatırım şirketi aracılığıyla görüştüğü belirtildi. Trent'in yatırımlarını yöneten babası Michael Arnold ve Trent'le birlikte geçtiğimiz yaz Nantes yetkililerinin ilk kez görüştüğü, son birkaç gün içinde taraflar arasında bir görüşme daha yapıldğı ifade edildi.

Arnold'un Nantes'tan önce St. Etienne ve Le Havre'ı satın almak için de girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

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