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Spor

İngiliz taraftarların hayalleri yıkıldı

EURO 2024 finalini toplu halde izleyen İngiliz taraftarlar kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 01:38 - Güncelleme:
İngiliz taraftarların hayalleri yıkıldı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya'ya yenilen İngiltere'de taraftar, kupayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da halk, EURO 2024 final karşılaşmasının toplu gösterildiği mekanlara akın etti.

Maç öncesinde tezahürat ve erken kutlamaların yapıldığı sokaklar, maç sırasında ve sonunda sessizliğe büründü.

İspanya'ya karşısında 1-0 geriye düştükleri maçta 1-1'lik eşitliği yakaladıktan sonra umutlanan taraftar, ünlü "Futbol evine dönüyor" şarkısını toplu halde seslendirdi.

Yıldız oyuncu Jude Bellingham'a olan sevgisini The Beatles grubunun "Hey Jude" şarkısıyla gösteren taraftar, maçın son dakikalarında İspanya'nın 2-1 öne geçmesiyle hüsrana uğradı.

Maçı ve kupayı İspanya'nın kazanmasıyla heyecan, yerini üzüntüye bıraktı. Taraftarlar, özellikle Shoreditch bölgesinde toplu maç gösterimi yapılan Boxpark'ı sessizce terk etti.

Taraftarlar, üzüntülerini ifade ederken, İngiltere milli takımının teknik direktörü Gareth Southgate'e hem tepki gösterdi hem de şükranlarını dile getirdi.

Jamal isimli bir taraftar, Harry Kane ve Phil Foden'ın oynatılmasına tepkisini göstererek, "Southgate, şövalyeliğini al ve git. Lütfen artık Kane'i oynatmayın." diye konuştu.

Oliver isimli taraftar ise Cole Palmer'ın performansını takdir ettiğini belirterek, "(Southgate'in) kalmasını istiyorum. Finale kadar ulaştık. Çeyrek finallere, yarı finallere kaldık. İki final gördük. Kalması gerek." dedi.

"Palmer daha fazla oynamayı hak ediyor" diyen Sam isimli taraftar da Southgate'in 2026 Dünya Kupası için göreve devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Sam, Southgate'in EURO 2020 ve 2024'te İngiltere'yi finale taşıdığını hatırlatarak, "İstediğimiz gibi gitmedi. İki finali de çok kolay kazanabilirdik. Ancak geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Oliver ve Sam, "Futbol evine dönüyor" şarkısını hatırlatarak 2026 Dünya Kupası'nı işaret etti.

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