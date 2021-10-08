İngilizler Altınordulu Burak İnce'yi gelecek vaadeden 60 oyuncu arasında gösterdi

DHA 8 Ekim 2021 Cuma 12:37 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 12:37

Burak İnce'den Altınordu'nun son parlattığı yıldız diye bahsedilen haberde 17 yaşındaki oyuncu konusunda şu bilgiler paylaşıldı: "17 yaşında A Takım'da yıldızı parladı. Geleceği oldukça açık. Muhteşem bir tekniği ve dripling kabiliyeti var. En önemli yeteneği vizyonu ve oyunu okuyabilmesi."

Haberin detaylarında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Burak İnce hakkındaki görüşünde, "Burak çok genç bir oyuncu. Kendini geliştirmesi halinde çok iyi olacaktır. Oyunun psikolojik yönünü iyi oynadığı takdirde Real Madrid seviyesinde bir oyuncu haline gelecektir. Çok yakın bir zamanda onu Avrupa'nın ilk 5 liginde oynadığını görürsek şaşırmayın" ifadelerine yer verdi. Gazete Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir ile ilgili bilgilere de yer verdi.

15 YAŞINDA A TAKIMDA OYNADI

Burak İnce ilk kez 2019-20 sezonunda 15 yaşındayken Altınordu A takım forması giydi. Genç yıldız adayı o sezon 1'inci Lig'de 21 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. 2020-21'de ligde 28 maçta 5 gole imza atan Burak, kupada 2 müsabakada 1 gol kaydetti. Burak İnce, bu sezon Altınordu formasıyla 7 karşılaşmada görev aldı.