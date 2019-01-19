İngilizler Bony Galatasaray'da dedi
İNGİLİZ basınının en önemli kurumlarından olan BBC, Galatasaray’ın Wilfried Bony ile anlaştığını duyurdu.
Swansea City'nin de yüksek ücreti nedeniyle Wilfried Bony'yi göndermek istediği ve gelen tekliflere açık olduğu belirtildi. Fakat oyuncu hakkında açıklama yapan yönetici Potter, “Bony'nin transferiyle ilgili şu ana kadar hiçbir teklif gelmedi, bu yüzden konuyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim” dedi.
(Gunes)
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