İngilizler Bony Galatasaray'da dedi

Swansea City'nin de yüksek ücreti nedeniyle Wilfried Bony'yi göndermek istediği ve gelen tekliflere açık olduğu belirtildi. Fakat oyuncu hakkında açıklama yapan yönetici Potter, “Bony'nin transferiyle ilgili şu ana kadar hiçbir teklif gelmedi, bu yüzden konuyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim” dedi.

(Gunes)