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Spor

İngilizler, Dumfries için harekete geçti!

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Inter'de forma giyen Denzel Dumfries için harekete geçti.

15 Haziran 2024 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
İngilizler, Dumfries için harekete geçti!
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Serie A şampiyonu Inter, Denzel Dumfries ile yollarını kısa süre içinde ayırabilir.

28 yaşındaki Hollandalı sağ bek oyuncusunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. İki taraf arasında yeni sözleşme görüşmesine rağmen uzlaşma sağlanamadı.

5.5 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Oyuncunun temsilcisi Dumfries için yıllık 5.5 milyon euro maaş talep ederken, Inter ise yıldız oyuncuya 4 milyon euro maaş teklif etti. Uzun süren görüşmelerin ardından görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

BONSERVİSİ 25-30 MİLYON EURO

Bu doğrultuda Inter, sözleşmesi gelecek sezon bitecek Dumfries'ten bonservis kazanmak için harekete geçti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, Dumfries'ten 25-30 milyon euro arasında bir bonservis kazanmak istiyor.

TALİPLERİ VAR

Haberde Aston Villa'nın Dumfries için Inter'e bir teklifte bulunduğu belirtildi. Ayrıca İtalyan kulübünün bir süredir Dumfries'e ilgisi bulunan Manchester United'ın da devreye girmesini beklediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasını 36 maçta giyen Dumfries, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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