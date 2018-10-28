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İngilizler Karius'u eleştirdi! Yediği 3 golde de hatası vardı

İngiliz gazeteci Chehade, Beşiktaş kalecisi Karius'un Genk maçında yediği 4 golün 3'ünde hatası olduğunu söyledi.

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İngiliz editör Moataz Chehade, Genk maçında yediği goller nedeniyle Karius'u eleştirdi.

Alman kalecinin yerine transfer edilen Becker'in şimdiye kadar sadece 1 hatalı gol yediğini hatırlatan İngiliz editör, "Karius'un hataları Türkiye'de herhangi bir ilerleme göstermediğinin kanıtı. Genk maçında yediği 4 golün 3'ünde hatası vardı" dedi.

(Akşam)

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