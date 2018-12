İngilizler Slimani'yi istemiyor

Leicester City takımından kiralanan Cezayirli forvetin Türkiye’deki performansını yakından izleyen Menajer Claude Puel oyuncusunun geri dönüşüne kesinlikle sıcak bakmıyor. Golcü ihtiyacına rağmen kadrosunda farklı alternatifler deneyebileceğini ya da transfere yönelebileceğini kaydeden Puel, Slimani’yi resmen veto etti.

Fenerbahçe’de Islam Slimani sıkıntısı devam ediyor. Sezon başında forvet hattına büyük beklentilerle alınan Slimani, sezon ilerledikçe hayal kırıklığı yarattı.

İngiltere’nin Leicester City takımından kiralanan Cezayirli forvet, bir anda istenmeyen adam haline geldi.

Ligde 11 maçta sadece 1 gol atabilen tecrübeli yıldız, Fenerbahçe’nin dışında Leicester City’de de endişeyle izleniyor.

İngiliz kulübü, sarı-lacivertli kulüpteki performansı nedeniyle Slimani’nin geri dönüşüne soğuk bakıyor. Şu anda forvet hattında eksikleri olan Premier Lig ekibi, buna karşın 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor.

Leicester City menajeri Claude Puel de golcü ihtiyacına karşın Slimani’ye yeniden forma vermeyecek. Kadrosunda farklı alternatifler deneyebileceğini ya da transfer çalışmalarını göz önüne almak istediğini kaydeden Puel, Slimani’yi veto etti.

Fenerbahçe’deki durumu an be an izlenen deneyimli futbolcunun, bir türlü istenen seviyeye çıkamadığı aktarıldı. Daha önce de Newcastle United’a kiraya verilen Slimani, Leicester’da hem saha içi hem de saha dışında mutlu olamamıştı.

Karamsar tablo

Oyuncusunu bonservisiyle bir kulübe satma amacında olan İngiliz kulübü, Fenerbahçe konusunda umutlu olmasına karşın haftalar ilerledikçe karamsarlaştı.

Erwin Koeman tarafından destek gören Slimani için sezonun ikinci yarısı kariyeri açısından da belirleyici olacak.

3

Islam Slimani, Fenerbahçe’de 15 resmi maçta forma giyerken sadece 3 gol atabildi. Slimani ligde 1, Avrupa Ligi’nde 2 gol buldu.

