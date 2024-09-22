Galatasaray'da son iki sezondur büyük bir çıkış yakalayan Barış Alper Yılmaz, Nottingham Forest'ın radarında yer alıyor.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

CaughtOffside'ın haberine göre, Nottingham Forest, milli futbolcuyu yakından takip ediyor.

DERBİDE İZLEDİLER

Nottingham Forest'ın son olarak 24 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe derbisinde izlediği kaydedildi. İngiliz ekibinin, Barış Alper Yılmaz'ı sezon içerisinde izlemeye devam edeceği ifade edildi.

TOTTENHAM, BRIGHTON

Tottenham ve Brighton'ın da Barış Alper Yılmaz'la ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı iddia edildi. Brighton'ın geçen yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz için 20 milyon euro teklif ettiği, İngiliz ekibinin bu teklifini 25 milyon euro'ya çıkarmaya hazır olduğu öne sürüldü. Tottenham'ın ise milli futbolcu için şu ana kadar resmi bir girişiminin olmadığı belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.