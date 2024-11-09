UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4. maçta Tottenham'ı konuk eden Galatasaray, üstün bir oyunla rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. 2 golle maçın kazanılmasında önemli bir pay sahibi olan Victor Osimhen'in performansı tüm dünyada yankı uyandırdı. Özellikle İngilizler, Nijeryalı golcüyü yere göğe sığdıramadı. Daily Mail, "Victor Osimhen, santrfor oynama sanatına dair bir ders verdi" ifadelerini kullandı. Sky Sports, "Osimhen 2 golle Tottenham'a ilk Avrupa Ligi yenilgisini yaşattı" başlığını attı. Comparisonator verileri de Galatasaray'ın unutulmayacak galibiyetinde önemli rol oynayan Osimhen'in kalitesini ortaya koyuyor.

1.65'LİK GOL BEKLENTİSİ ORANI

Victor Osimhen, Tottenham Hotspur'a karşı 80 dakika oyunda kalarak 7 şans yakaladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarında forvetler arasında Victor Osimhen'in zirvede olduğu veriler şöyle; gole dönüşen şans (2), gole dönüşmeyen şans (5), gol beklentisi (1.65), şutlar (7), isabetli şut (5), yakından şut (3), orta uzaklıktan şut (2), kafa şutları (2), akan oyundan şut (6). Galatasaray'ın önde baskı oyununda önemli bir rol oynayan Osimhen, gösterdiği eforla da taraftarı mest etti. Nijeryalı süper star, gerektiğinde orta sahaya kadar top kovaladı, durmak bilmedi. 9 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Osimhen, bu alanda 2. sırada yer aldı.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN EN İYİSİ

Nijeryalı yıldız, golle biten atak aksiyonunda bulunma (2) verisinde ise 3. basamakta kaldı. Osimhen'in Süper Lig'deki istatistikleri de Türkiye'nin en iyi golcüsü olduğunu kanıtlayan nitelikte. Süper Lig'de 5 maçta 319 dakika süre alan süper star, 4 gol ve 2 asist yaptı. Ortalama aksiyonlara göre; golle biten atak aksiyonunda bulunma (1.4), şutlar (3.8), isabetli şut (2), kafa şutları (1.2), toplam şans (2.8), gole dönüşen şans (0.8), gole dönüşmeyen şans (2), kilit paslar (0.4), rakip ceza sahasına pas (0.4), 3. asist (0.2), rakip ceza sahasına isabetli pas (0.4) verilerinde Trendyol Süper Lig'de Osimhen'in rakibi bulunmuyor.