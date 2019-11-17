İngilizlere göre Moses Ocak'ta Chelsea'ye dönüyor
THE Sun Gazetesi, Victor Moses’in Ocak ayındaki ara transfer döneminde Chelsea’ye geri dönebileceğini yazdı.
AKŞAM
İddiaya göre; Fenerbahçe, Victor Moses’in kiralık sözleşmesini Ocak ayında feshetmeyi düşünüyor. 28 yaşındaki Victor Moses, sakatlık sorunları yaşaması sebebiyle Fenerbahçe’de fazla şans bulamadı.
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