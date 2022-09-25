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Spor

İngilizlerin Batshuayi pişmanlığı!

Fenerbahçe'nin transfer sezonunun sonuna doğru Chelsea'den transfer ettiği Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, birçok İngiliz kulübü tarafından istenmiş fakat taransfer gerçekleşmemişti. Ada basını ise gerçekleşmeyen bu transferin pişmanlığını vurguladı.

Fotomaç25 Eylül 2022 Pazar 11:26 - Güncelleme:
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon ikinci olan Fenerbahçe, lig biter bitmez forvet arayışlarına başlamıştı.

Jorge Jesus'un 4 forvet oyuncusu istemesiyle beraber aramalar sıklaşmış ve Joao Pedro ismi kadroya katılmıştı.

Kanarya son güne kadar bir forvet transferini daha tamamlamayı isterken, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi adeta Nottingham Forest'ın elinden kapıldı.

İlk maçında Dinamo Kiev karşısında golünü atan Belçikalı yıldız, milli takımıyla da Galler karşısında bir gol bir asist ile oynadı.

BÜYÜK PİŞMANLIK

Ada basını, bu sezon Nottingham Forest'ın bitiremediği transferleri ve bu isimlerin performanslarını değerlendirdi.

Listede Alex Moreno, Maxwell Cornet, Japhet Tanganga ve Batshuayi vardı.

Fenerbahçe'nin golcüsü ile ilgili, Chelsea ile yaşanan evrak sorunu nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazılırken, Belçikalı yıldızın gösterdiği performansın ardndan yetkililerin pişman olduğu belirtildi.

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