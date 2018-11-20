İngilizlerin Domagoj Vida mutluluğu
İngiliz basını, Liverpool-Vida transferiyle alakalı sürpriz bir yazı kaleme aldı. Klopp'un Hırvat stopere 20 milyon pound vermemesinin doğru bir karar olduğu vurgulandı.
Beşiktaş'ın yıldız stoperi Domagoj Vida, Liverpool tarafından halen yakından izleniyor. Hırvat defansın Dünya Kupası'ndaki performansından sonra Jurgen Klopp'un transfer listesinde olan Vida, bir kez daha İngiliz basınında gündeme geldi.
Klopp'un 20 milyon pound değer biçilen Vida'yı son anda transfer etmek istemediği anımsatıldı ve doğru karar verdiği ifade edildi. Haberin detayında, tecrübeli savunmacının hem UEFA Uluslar Ligi'nde hem de Beşiktaş'ta performansının dalgalanmalar gösterdiği bu nedenle zorlandığı kaydedildi.
Jurgen Klopp'un Domagoj Vida'yı transfer etmeyerek, doğru bir karar verdiği aktarıldı.
(Milliyet)
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