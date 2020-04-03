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Spor

İngiltere alt lig takımlarına 125 milyon sterlinlik fon

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'in mayıs ayında başlamayacağı açıklandı.

03 Nisan 2020 Cuma 18:17 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 18:17
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Premier Lig'den yapılan açıklama göre, lig yönetiminin bir araya geldiği toplantıda önceliğin insan sağlığı olduğu vurgulandı.

Daha önce mayıs başında devam edilmesi planlanan Premier Lig'in bu tarihte başlamayacağı, futbol karşılaşmalarına "güvenli ve şartlar uygun olduğunda" devam edileceği belirtildi.

125 MİLYON STERLİNLİK FON

Koronavirüs nedeniyle kulüplerin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği kaydedilerek, maaşlarda yüzde 30 indirim yapılması için kulüplerin futbolcularla görüşeceği ifade edildi.

Premier Lig'in altındaki liglerde yer alan kulüplere destek olmak için 125 milyon sterlinlik fon sağlanacağı bildirildi.

Ayrıca, ülkede koronavirüsle mücadele eden Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) Premier Lig'den 20 milyon sterlin yardım aktarılacağı belirtildi.

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