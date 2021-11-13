İngiltere, Arnavutluk'u 5-0 ile geçti

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:50 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:50

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. karşılaşmasında İngiltere, Arnavutluk'u ağırladı.

Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İngiltere'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Harry Maguire, 28. dakikada Jordan Henderson ile 18, 33 ve 45+2. dakikalarda Harry Kane kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere, puanını 23'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Arnavutluk ise 15 puanda kalarak Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

İngiltere, gelecek maçta San Marino deplasmanına konuk olacak. Arnavutluk ise Andorra'yı ağırlayacak.