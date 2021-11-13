İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2021 Cumartesi / 8 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0141
  • EURO
    11,4719
  • ALTIN
    599.973
  • BIST100
    1638.5
Spor

İngiltere, Arnavutluk'u 5-0 ile geçti

İngiltere, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında Arnavutluk'u 5-0 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:50 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:50
ABONE OL

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. karşılaşmasında İngiltere, Arnavutluk'u ağırladı.

Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İngiltere'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Harry Maguire, 28. dakikada Jordan Henderson ile 18, 33 ve 45+2. dakikalarda Harry Kane kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere, puanını 23'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Arnavutluk ise 15 puanda kalarak Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

İngiltere, gelecek maçta San Marino deplasmanına konuk olacak. Arnavutluk ise Andorra'yı ağırlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.