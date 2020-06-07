İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiltere Championship'te iki koronavirüs vakası daha
Spor

İngiltere Championship'te iki koronavirüs vakası daha

İngiltere Championship'te iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

AA07 Haziran 2020 Pazar 22:49 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 22:49
ABONE OL

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinden yapılan açıklamada, 3-6 Haziran tarihlerinde futbolcu ve kulüp çalışanları olmak üzere Championship'ten bin 179 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği duyuruldu.

Testler sonucu Championship'te yer alan iki kulüpten iki kişide koronavirüse rastlandığı ifade edildi.

EFL, salgın nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Öte yandan üçüncü ligde (League One) test yapılan kişilerde pozitif sonuç çıkmadığı belirtilirken dördüncü ligde (League Two) ise bir kişide Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlık hazırladı, Türkiye'nin doğal güzelliği gözler önüne serildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.