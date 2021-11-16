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Spor

İngiltere durmadı, San Marino'yu 10-0 ile geçti

İngiltere, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 10. maçında San Marino'yu 10-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na direkt olarak katılma hakkı elde etti.

16 Kasım 2021 Salı 00:44 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 00:44
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 10. karşılaşmasında San Marino, İngiltere'yi konuk etti.

San Marino Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İngiltere'nin 10-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Maguire, 15. dakikada kendi kalesine Fabbri, 27, 32, 39 ve 42. dakikalarda Harry Kane, 58. dakikada Rowe, 69. dakikada Mings, 78. dakikada Abraham ve 79. dakikada Saka kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere, puanını 26'ya yükseltti ve liderliğini koruyarak Dünya Kupası'na direkt olarak katılma hakkı elde etti. San Marino ise grubu 0 puanla tamamladı.

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