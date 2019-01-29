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İngiltere Federasyon Kupası'nda erken final!

İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belirlendi.

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İngiltere Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kupada geçen yılın finalistleri Chelsea ile Manchester United, 5. turda eşleşti.
 
Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin rakibi ise Middlesbrough ile Newport County arasındaki eşleşmenin galibi olacak.
 
Karşılaşmaların 15 ile 18 Şubat tarihleri arasında oynanacağı 5. turda eşleşmeler şöyle:
 
Bristol City - Shrewsbury Town / Wolverhampton Wanderers 
Wimbledon - Millwall 
Doncaster Rovers - Crystal Palace 
Middlesbrough / Newport County - Manchester City 
Chelsea - Manchester United 
Swansea City - Barnet / Brentford 
Portsmouth / Queens Park Rangers - Watford 
Brighton & Hove Albion / West Bromwich Albion - Derby County 

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