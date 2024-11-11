İngiltere federasyonu küfür eden hakemin görevini askıya aldı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA)'na bağlı İngiltere'de oynanan profesyonel maçlardaki hakemlerden sorumlu PGMOL, sosyal medyaya videosu düşen hakem David Coote'a soruşturma açtı.
PGMOL tecrübeli hakemin görevini askıya aldığını duyurdu.
LIVERPOOL VE JURGEN KLOOP'A KÜFÜR
Sosyal medyada yayılan videoda David Coote, Liverpool'a hakaret ederken, Jürgen Kloop'a ise ırkçı küfür etti.
Videoların viral olmasının ardından PGMOL hemen aksiyon aldı.
Yapılan duyuruda 42 yaşındaki hakemin görevi askıya alındı.
LIVEPOOL'UN SON MAÇINI YÖNETTİ
David Coote videolar sosyal medyada yayılmadan önce Kırmızılılar'ın son maçını yönetti.