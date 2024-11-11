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Spor

İngiltere federasyonu küfür eden hakemin görevini askıya aldı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA)'na bağlı İngiltere'de oynanan profesyonel maçlardaki hakemlerden sorumlu PGMOL, sosyal medyada yayılan videoda Liverpool'a hakaret ederken, Jürgen Kloop'a ise ırkçı küfür eden hakem David Coote'un görevini askıya aldığını duyurdu.

11 Kasım 2024 Pazartesi 21:10 - Güncelleme:
İngiltere federasyonu küfür eden hakemin görevini askıya aldı
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İngiltere Futbol Federasyonu (FA)'na bağlı İngiltere'de oynanan profesyonel maçlardaki hakemlerden sorumlu PGMOL, sosyal medyaya videosu düşen hakem David Coote'a soruşturma açtı.

PGMOL tecrübeli hakemin görevini askıya aldığını duyurdu.

LIVERPOOL VE JURGEN KLOOP'A KÜFÜR

Sosyal medyada yayılan videoda David Coote, Liverpool'a hakaret ederken, Jürgen Kloop'a ise ırkçı küfür etti.

Videoların viral olmasının ardından PGMOL hemen aksiyon aldı.

Yapılan duyuruda 42 yaşındaki hakemin görevi askıya alındı.

LIVEPOOL'UN SON MAÇINI YÖNETTİ

David Coote videolar sosyal medyada yayılmadan önce Kırmızılılar'ın son maçını yönetti.

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