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Spor

İngiltere Futbol Federasyonu 75 milyon sterlinlik kesintiye gittiğini açıkladı

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesinti yapacaklarını belirtti.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:28 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:28
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İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkede futbolu yeniden başlatmak için çalıştıklarını kaydederek, "Gelecek haftalarda hepimiz futbol izlemek istiyoruz ancak önceliğimiz toplum sağlığı. Bu konuda hükümetin tavsiyeleriyle hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Farklı senaryolar üzerinde durduklarını ifade eden Clarke, yakın zamanda statlara seyirci alınmasının öngörülmediğini aktardı.

Finansal olarak da zorluk yaşadıklarını dile getiren Clarke, "Yönetim kurulumuz yıllık bütçede 75 milyon sterlin kesinti yapılması için anlaştı. En kötü senaryoya göre gelecek dört yılda oluşabilecek 300 milyon sterlinlik bütçe açığını dengelemek için bu gerekliydi." değerlendirmesinde bulundu.

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